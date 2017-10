Pred dnevom učiteljev nagradili najboljše

Ljubljana, 4. oktobra - Na predvečer svetovnega dneva učiteljev so podelili nagrade najbolj zaslužnim na področju izobraževanja. Zbrane sta nagovorila tudi ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič in predsednik DZ Milan Brglez, ki sta oba poudarila, da so pred tistimi, ki opravljajo poslanstvo učitelja, novi poklici in da je delo učitelja odgovorno.