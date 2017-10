Primorske novice: Zrelo za odstop (5. 10.)

Koper, 4. oktobra - Revizija računskega sodišča o učinkovitosti zdravstvenega ministrstva glede organiziranosti in kadrovske pokritosti zdravstvene dejavnosti v sklopu javne zdravstvene mreže v času od leta 1992 do 1. junija lani je šokantna in kliče po ukrepanju, piše Jasna Arko v Primorskih novicah.