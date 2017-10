Erjavec zadovoljen s pripravami na uveljavitev arbitražne odločbe

Ljubljana, 4. oktobra - Zunanji minister Karl Erjavec je po današnjem koalicijskem vrhu pri premierju Miru Cerarju povedal, da so na sestanku med drugim pregledali, kako potekajo aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Dejal je, da je zadovoljen s tem, kar so jim povedali odgovorni za implementacijo.