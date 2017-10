Filip Jerenec s Ptuja v Maribor

Maribor, 4. oktobra - Rokometaši mariborskega Branika so po odhodih Luke Žvižeja v Nemčijo in Aleksandra Špendeta na Portugalsko v svoje vrste zvabili Filipa Jerenca. Dosedanji igralec Ptuja, ki je polovico minile sezone preživel v dresu hrvaškega Varaždina, bo na mestu levega zunanjega skušal dostojno zamenjati Špendeta, so sporočili iz mariborskega kluba.