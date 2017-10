Avramopulos zadovoljen s sodelovanjem Hrvaške in Slovenije pri nadzoru skupne meje

Zagreb, 4. oktobra - Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je po današnjem srečanju s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem v Zagrebu izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem Hrvaške in Slovenije pri nadzoru prometa ob hrvaško-slovenski meji. Ciljni nadzor naj bi nadaljevali do 15. januarja 2018.