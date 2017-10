Brata Chapman tokrat o katastrofah vsakdanjega življenja

London, 5. oktobra - Britanska vizualna umetnika Jake in Dinos Chapman, znana po svojih provokativnih delih, v londonski galeriji Blain Southern predstavljata razstavo The Disasters of Everyday Life. Na ogled sta postavila sedem bakrenih samomorilskih jopičev, kakršne nosijo teroristi. Jopiči življenja in smrti, kot sta jih poimenovala, bodo na ogled do 11. novembra.