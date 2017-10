Ljubljana, 4. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil pri 800,92 točke, kar je 0,08 odstotka nad izhodiščem. Med delnicami indeksa, ki so v prvi kotaciji, so največ pridobile delnice Zavarovalnice Triglav in Luke Koper.