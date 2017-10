Mednarodna konferenca o vlogi muzejev pri predstavljanju težkih zgodovinskih tem

Ljubljana, 5. oktobra - V Muzeju novejše zgodovine se danes začenja mednarodna konferenca Muzeji in zamolčane zgodovine: Med spominom in pozabo, ki bo odgovarjala na vprašanja o razumevanju skrite zgodovine in interpretacije kulturne dediščine danes. V ospredju bo vloga muzejev kot nosilcev sprememb v družbi, pregled praks pa bo razkril kompleksnost tolmačenj preteklosti.