Policisti zagrebškem dijaku sirskega porekla preprečili vstop v Slovenijo

Zagreb, 4. oktobra - Slovenska mejna policija je v noči na nedeljo preprečila vstop v državo zagrebškemu dijaku sirskega porekla, ki je bil s svojim razredom na poti v Rim na ekskurzijo, je danes poročal Jutarnji list. Kot dodaja, so fanta "vrgli" z avtobusa, čeprav z družino že pet let živi na Hrvaškem, ima urejeno bivališče in hrvaški potni list za tujce.