Konec tedna se začne rokometni ples v ligi prvakinj

Ljubljana, 4. oktobra - Konec tega tedna se bo začela evropska liga prvakinj v rokometu. Naslov najboljših na stari celini branijo rokometašice iz madžarskega Györa, v skupinskem delu tekmovanja pa bo nastopal tudi Krim Mercator. Krimovke so v letih 2001 in 2003 osvojile prvo mesto v tem tekmovanju, v letih 1999, 2004 in 2006 pa so se prebile do finala.