Vložena pobuda za oceno ustavnosti pokojninske ureditve za zapornike, ki delajo

Ljubljana, 4. oktobra - Zaporniki, ki v zaporu delajo, morajo imeti pravico do pokojninskega zavarovanja, kot je že veljalo, menijo v odvetniški družbi Maček. V pobudi za ustavno presojo, ki so jo vložili danes, so opozorili, da je del veljavne pokojninske reforme v nasprotju z ustavo. Po njihovem mnenju krši načeli varstva zaupanja v pravo in enakosti pred zakonom.