Jerkičeva potrjena za predsednico ZSSS

Ljubljana, 4. oktobra - Delegati Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na današnjem kongresu s 86 glasovi za in petimi proti za novo predsednico zveze potrdili Lidijo Jerkič. Jerkičeva, ki je na tem mestu nasledila dolgoletnega vodjo Dušana Semoliča, je bila sicer edina kandidatka. V nagovoru je napovedala večjo usmerjenost k članom zveze in boljšo učinkovitost.