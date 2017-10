Vrata odpira oktobrski teden mode

Ljubljana, 5. oktobra - Zvečer bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani vrata odprl tridnevni modni dogodek Mercedes-Benz Fashion Week, ki bo do sobote razveseljeval modne navdušence. Predstavilo se bo 17 oblikovalcev in blagovnih znamk iz regije, podelili pa bodo tudi strokovne nagrade in pripravili dve okrogli mizi.