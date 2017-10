Srbskega predsednika Vučića ne bo kmalu v Zagreb

Zagreb, 4. oktobra - Predsednika Hrvaške in Srbije Kolinda Grabar-Kitarović in Aleksandar Vučić sta se strinjala, da Vučić preloži obisk v Zagrebu, sprva predviden do konca leta. Kot so pojasnili v uradu hrvaške predsednice, glede na "najnovejši razvoj dogodkov in vzdušje, ki ne prispeva k gradnji medsebojnega zaupanja" ni pogojev za izvedbo obiska.