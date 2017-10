V DeSUS in SD Kolar Celarčevi očitajo votel zakon o zdravstvenem zavarovanju

Ljubljana, 4. oktobra - Potem ko je ministrica Milojka Kolar Celarc koaliciji poslala predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in zakona o dolgotrajni oskrbi, ji v DeSUS in SD ne prizanašajo s kritiko. V SD ne vedo, ali bi obravnavali "votel" zakon brez finančnih izračunov, prvak DeSUS Karl Erjavec pa dodaja, da ga vse skupaj niti ne preseneča.