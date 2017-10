Koalicija ostra do neukrepanja sveta UKC glede odgovornosti za stanje na otroški kardiologiji

Ljubljana, 4. oktobra - Koalicijski partnerji so se danes ostro odzvali na sporočilo sveta UKC Ljubljana, da svet ne bo odločal o odgovornosti vodstva UKC za stanje na programu otroške kardiologije. Ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc so pozvali, naj presodi o pristojnosti in odgovornosti članov sveta. Prvak SD Dejan Židan je bil oster tudi do ministrice in do SMC.