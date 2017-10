O usodi Vonnove šele maja prihodnje leto

Zürich, 4. oktobra - Mednarodna smučarska zveza (Fis) in ameriška zveza za alpsko smučanje in deskanje (USSA) sta prišla do dogovora, da bosta o usodi ameriške smučarke Lindsey Vonn, ki želi nastopiti na moški tekmi svetovnega pokala, odločala na majskem kongresu. Vonnova bi v primeru pozitivnega odgovora lahko nastopila na novembrski tekmi v Lake Louisu leta 2018.