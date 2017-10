Pri Cankarjevi založbi predstavili jesenski paket knjižnih novosti

Ljubljana, 4. oktobra - V knjigarni Konzorcij so danes predstavili šest novosti Cankarjeve založbe, ki bodo po zagotovilih urednikov in prevajalcev prijetno čtivo v dolgih jesenskih večerih, ki so pred nami. Lahkotnejše branje ponuja Elena Ferrante, zahtevnejše teme obravnava Dubravka Ugrešić, knjiga Založniški standardi pa prinaša razmišljanja o slovenskem založništvu.