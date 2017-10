Pester torek na cestah - nesreča z več poškodovanimi, zaseg orožja in zagozden traktor

Kočevje/Izlake/Dobravlje, 4. oktobra - V torek so policisti PU Ljubljana obravnavali prometno nesrečo na cesti iz Kočevja proti Štalcarjem, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb, pri vozniku v Izlakah pa so ugotovili prisotnost drog ter mu odvzeli avtomobil in orožje. Na drugem koncu države so v Dobravljah policisti PU Nova Gorica obravnavali med hišami zagozdenega traktorista.