Štiri pse z Mavrlena vrnili lastnikom, tri bodo usmrtili, ostale oddali v nov dom

Ljubljana/Črnomelj, 4. oktobra - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je lastniku vikenda, na katerem so psi pasme pit bull 12. septembra do smrti ogrizli 71-letno žensko, vrnila enega psa, tri bo vrnila ostalim lastnikom, tri bodo usmrtili, ostale pa bodo oddali v nove domove. Policijska preiskava je medtem še v teku, zato zaključki še niso znani.