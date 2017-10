V Zgornji Mežiški dolini za nadaljnjo sanacijo pričakujejo dodatno podporo države

Črna na Koroškem, 7. oktobra - Potem ko so analize letos odvzetih vzorcev krvi pri triletnikih iz Zgornje Mežiške doline pokazale na povišane vsebnosti svinca v krvi pri petini otrok, v Črni in Mežici od države pričakujejo, da bo za izvedbo sanacijskih ukrepov namenila dodatna sredstva. Medtem so ponovni odvzemi krvi pri večini otrok pokazali na znižanje vsebnosti svinca v krvi.