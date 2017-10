Sydney naj bi se leta 2050 pregreval pri 50 stopinjah Celzija

Sydney, 4. oktobra - V prihodnjih nekaj desetletjih je po vsej Avstraliji pričakovati izjemno vročino. Po izsledkih raziskave tamkajšnje nacionalne univerze bi do leta 2040 ali 2050 temperatura v mestih, kot sta Sydney in Melbourne, v posameznih dneh lahko dosegla 50 stopinj Celzija, in to celo ob izpolnjevanju zavez iz pariškega podnebnega sporazuma.