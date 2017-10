Policija na relaciji Bertoki-Sveti Anton zaznala skoraj sto prekoračitev hitrosti

Koper, 4. oktobra - Koprski prometni policisti so se odzvali na želje krajanov, ki jih povezuje cesta med Bertoki in Svetim Antonom in na kateri so vozniki dnevno velikokrat prekoračili dovoljeno hitrost. Policisti so tako med 28. avgustom in 10. septembrom na omenjenem odseku intenzivno izvajali meritve hitrosti, pri tem pa ugotovili 99 kršitev prekoračene hitrosti.