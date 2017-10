V središču razvojnih dni priprava novega okvira mednarodne razvojne pomoči

Ljubljana, 4. oktobra - V Ljubljani so se danes začeli osmi razvojni dnevi, s katerimi želi zunanje ministrstvo ozavestiti javnost o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, ki je pomemben del slovenske zunanje politike. Letos so namenjeni pripravi novega strateškega pravnega okvira na tem področju v Sloveniji, kot tudi predstavitvi poročila OECD.