Tokijska borza navzgor

Tokio, 4. oktobra - Azijske borze, veliko jih je zaradi praznikov zaprtih, so danes v znamenju neenotnih gibanj. Borza v Tokiu je zabeležila rast, saj na vlagatelje spodbudno vplivajo novi rekordi indeksov na borzah v New Yorku, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trgi so sicer ta teden v pričakovanju najnovejših podatkov s trga dela v ZDA.