Pri Yahooju žrtve kraje podatkov vsi poštni računi

New York, 4. oktobra - Kraja podatkov pri Yahooju leta 2013, ki je že doslej veljala za največjo znano krajo podatkov, je bila obsežnejša, kot so prvotno domnevali. Heckerjem je uspelo pridobiti dostop ne samo do milijarde, ampak do vseh treh milijard poštnih računov. Ni še znano, koliko poštnih računov pri Yahooju je bilo v času napada dejansko aktivnih.