Ilka Štuhec o ciljih: Pokazati najboljše na vsaki tekmi, tako kot vedno

Ljubljana, 4. oktobra - Za trenutno najuspešnejšo slovensko alpsko smučarko Ilko Štuhec je sklop uspešnih in intenzivnih enomesečnih bazičnih priprav v Čilu. O njenem nastopu na uvodnem veleslalomu konec meseca v Söldnu se v njeni majhni ekipi še niso odločili. Cilji za svetovni pokal in olimpijske igre so najvišji: "Pokazati najboljše na vsaki tekmi, tako kot vedno."