Newyorške borze trgovanje zaključile z rekordnimi vrednostmi že drugič zapored

New York, 3. oktobra - Newyorške borze so trgovanje danes že drugič zapored zaključile z rekordi. Indeksi Dow Jones, Nasdaq in S&P 500 so trgovanje sklenili pri rekordnih vrednostih. Po mnenju analitikov so rast indeksov spodbudili dobički v avtomobilskem sektorju in dobički v delnicah letalskih družb.