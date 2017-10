Za četrtek napovedana stavka podzemne železnice v Londonu odpovedana

London, 3. oktobra - Slovenski nogometni navijači, ki si bodo v četrtek na Wembleyju v Londonu ogledali tekmo kvalifikacij za SP 2018 v Rusiji med Anglijo in Slovenijo, si lahko oddahnejo. Delavci londonske podzemne železnice so sicer sprva za četrtek napovedali 24-urno stavko, danes pa to po napredku v dogovorih z delodajalci odpovedali.