Delovni posvet vlade o prihodnosti EU in prihodnjem večletnem finančnem okviru

Ljubljana, 3. oktobra - Vlada je danes pripravila delovni posvet o prihodnosti Evropske unije in prihodnjem večletnem finančnem okviru, ki so se ga udeležili tudi povabljeni strokovnjaki. Premier Miro Cerar je na posvetu poudaril, da je strateška prioriteta Slovenije stabilna, enotna in bolje povezana EU, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.