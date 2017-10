Ministrstvo za zdravje opozarja na pojav lažnih spletnih strani ministrstva

Ljubljana, 3. oktobra - Na ministrstvu za zdravje so opozorili, da se na svetovnem medmrežju pojavljata spletne strani, ki se z vsebino in grbom izdajata za spletno stran ministrstva za zdravje. Gre za ponarejeni oz. lažni spletni strani, so poudarili in v zvezi z lažno vsebino pojasnili, da ministrstvo za zdravje nikoli ne oglašuje zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.