Predsednika slovenskega in estonskega parlamenta vidita še več možnosti za sodelovanje

Ljubljana, 3. oktobra - Odnosi med Slovenijo in Estonijo so zelo dobri in prijateljski, vsekakor pa je še veliko možnosti za sodelovanje, tudi na parlamentarnem področju. Državi vežejo skupne vrednote in sorodna stališča, še posebej v okviru EU, sta se strinjala predsednik DZ Milan Brglez in njegov estonski kolega Eiki Nestor, ki se mudi na obisku v Sloveniji.