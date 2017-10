Dekleta dohitela tatu in zahtevala vrnitev ukradenih torbic

Nova Gorica, 3. oktobra - V ponedeljek nekaj po 15. uri je drzen tat pristopil do mize v enem od novogoriških gostinskih lokalov, kjer so sedela tri dekleta, in pograbil dve odloženi ženski torbici, nato pa zbežal. Dekleta so stekle za njim, ga dohitele in zahtevale vrnitev ukradenih torbic.