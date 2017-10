Poskus hekerskega napada na banke v Sloveniji

Ljubljana, 3. oktobra - Po majskem obsežnem kibernetskem napadu v svetu, v katerem so osem napadov zaznali tudi v Sloveniji, se je v državi zgodil nov poskus hekerskega napada. Prejšnji teden so ga zaznali v nekaterih bankah in hranilnicah, napadi pa ne predstavljajo nevarnosti za podatke in sredstva komitentov, so sporočili iz centra SI-CERT in ZBS.