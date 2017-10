Letalska policijska enota ob 50-letnici o nujni posodobitvi flote

Brnik, 3. oktobra - V Letalski policijski enoti na Brniku so danes obeležili 50-letnico delovanja. Na slovesnosti so se spomnili preteklih dosežkov in opozorili na aktualne izzive. V prihodnje bodo namreč potrebni posodobitev in poenotenje flote ter kadrovska popolnitev in organizacijska prenova enote, v kateri je trenutno 40 ljudi in šest helikopterjev.