Kolektiv Beton Ltd. na češkem in poljskem festivalu

Praga, 4. oktobra - Kolektiv Beton Ltd., v katerem so Katarina Stegnar, Branko Jordan in Primož Bezjak, se s predstavo Ich kann nicht anders odpravlja na Češko in Poljsko. Predstavo bodo v sklopu mednarodnega gledališkega festivala Crossroads v Pragi uprizorili v četrtek in petek, 10. in 11. oktobra pa bodo v gosteh lublinskega gledališkega festivala Konfrontacje.