Koalicija v ponovno seznanitev prejela predlog zakona o zdravstvenem varstvu

Ljubljana, 3. oktobra - V koaliciji so prejeli predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je ministrstvo za zdravje pripravilo po javni razpravi, je potrdil poslanec SMC Branko Zorman. A v finančnem delu zakon še usklajujejo s finančnim ministrstvom, sledi iz dopisa poslanskim skupinam, ki so prejele tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi.