Začenja se peti Evropski teden programiranja

Ljubljana, 7. oktobra - Danes se začenja Evropski teden programiranja CodeWeek, ki letos praznuje peto obletnico obstoja. Do 22. oktobra se bodo v mnogih evropskih krajih, med drugim tudi v Sloveniji, zvrstili številni dogodki in delavnice na temo programiranja. Odprtje slovenskega CodeWeeka 2017 bo v ponedeljek gostilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.