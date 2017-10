Za stripovske sladokusce bo poskrbel festival Tinta

Ljubljana, 3. oktobra - Oktober bo stripovsko obarvan. Začenja se stripovski festival Tinta, naslednik Stripolisfesta, ki bo ljubiteljem stripa ves mesec nudil pisane dogodke, od razstav, filmskih projekcij in delavnic do druženj z avtorji, založniki in Kredkom. Tinta se bo razlila po različnih ljubljanskih prizoriščih, vrhunec dogajanja pa bo med 10. in 14. oktobrom.