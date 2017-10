Ameriško sodišče zavrnilo tožbo proti Hrvaški za odvzeto premoženje iz časov NDH

Zagreb, 3. oktobra - Sodišče v Chicagu je zavrnilo tožbo skupine državljanov, ki so od Hrvaške zahtevali 3,5 milijarde dolarjev odškodnine zaradi premoženja, ki je bilo odvzeto hrvaškim Judom, Srbom in Romom med drugo svetovno vojno v času Neodvisne države Hrvaške (NDH). Tožbo v primeru Lalić in ostali so zavrnili iz formalnih razlogov.