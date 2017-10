V MAO mednarodna konferenca za kreativni in kulturni sektor

Ljubljana, 4. oktobra - Tehnološki park Ljubljana v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje (MAO) danes prireja prvo mednarodno konferenco za kreativni in kulturni sektor (KKS). V ospredju bodo vprašanja o prihodnosti in izzivih KKS, v četrtek pa bo potekal investicijski forum za KKS, na katerem se bodo predstavili posamezniki in podjetja s tega področja.