Na vrhu regionalne lestvice stotih največjih zavarovalnic Zavarovalnica Triglav

Sofija/Ljubljana, 3. oktobra - Zavarovalnica Triglav se je uvrstila na vrh regionalne lestvice stotih največjih zavarovalnic glede na bruto obračunane premije, ki jo pripravlja bolgarski spletni portal See News. Slovenske družbe so pomembno krojile tudi uvrstitve na lestvici največjih podjetij glede na prihodke in na lestvici največjih bank glede na velikost aktive.