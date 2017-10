Kritiško pero za življenjsko delo Milčku Komelju

Ljubljana, 3. oktobra - V Cankarjevem domu so podelili nagrade Slovenskega društva likovnih kritikov (SDLK) kritiško pero. Za življenjsko delo je bil nagrajen diplomirani umetnostni zgodovinar in profesor slovenščine ter doktor umetnostnozgodovinskih znanosti Milček Komelj, nagradi za likovno kritiko in kuratorstvo pa sta prejela Damir Globočnik in Nuša Podgornik.