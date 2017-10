V Sloveniji 41 s soncem pomensko povezanih ulic

Ljubljana, 3. oktobra - V Sloveniji je 41 ulic, katerih imena so pomensko povezana z besedo sonce. Najti je mogoče 18 Sončnih poti in 18 Sončnih ulic, po eno Sončno vas in Sončno nabrežje ter Sončne terase, po en Sončni log in Sončni grič. V vseh ulicah živi skupno 2006 prebivalcev, je danes objavil republiški statistični urad.