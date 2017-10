V Arhivu RS predstavljena knjiga o prizadevanjih za razveljavitev Nagodetovega procesa

Ljubljana, 3. oktobra - V Arhivu RS so predstavili knjigo Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim - epilog, avtoric Mateje Jeraj in Jelke Melik, ki govori o prizadevanjih za razveljavitev omenjenega procesa in rehabilitacijo obsojenih. Jerajeva je izpostavila, da je do razveljavitve sicer prišlo, ni pa nihče od obsojenih dobil javnega opravičila.