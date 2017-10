V Kataloniji s cestnimi blokadami in shodi protestirajo proti nedeljskemu policijskemu nasilju

Barcelona, 3. oktobra - V Kataloniji danes protestirajo proti policijskemu nasilju na nedeljskem referendumu s cestnimi blokadami, shodi in drugimi oblikami protestov v okviru splošne stavke. Po navedbah katalonskih prometnih organov so zaradi 24 različnih protestov blokirane številne ceste in avtoceste in nastajajo zastoji, dolgi do 10 kilometrov.