Odbor za mir Mednarodnega PEN obsodil nasilje nad Katalonci

Ljubljana, 3. oktobra - Pisatelji, zbrani v Odboru za mir Mednarodnega pisateljskega združenja PEN, so izrazili globoko zaskrbljenost ob dogodkih, "ki so omadeževali izkaze demokratične volje ljudi" na nedeljskem referendumu o neodvisnosti španske regije Katalonije. Obsodili so nasilje sil španske države proti katalonskemu ljudstvu, ki bi moralo biti v sramoto tudi EU.