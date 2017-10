Krški svetniki pozvali k odstranitvi nakopičene odpadne plastike v Stolovniku

Krško/Brestanica, 3. oktobra - Krški svetniki so na zadnji seji obravnavali problematiko v preteklih letih nakopičene odpadne plastike in drugega odpadnega materiala, ki ga podjetje Koplast v Stolovniku pri Brestanici ni uspelo predelati oz. odstraniti. Krško občinsko upravo so zadolžili, da inšpektorat pozove k čimprejšnji zagotovitvi denarja za odstranitev omenjenih odpadkov.