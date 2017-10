Mariborski policisti potrdili nasilno smrt, osumljenca pridržali

Maribor, 3. oktobra - Mariborski kriminalisti so zaključili ogled kraja najdbe trupla 45-letne ženske v stanovanju na Preradovičevi ulici v Mariboru. Na Policijski upravi (PU) Maribor so za zdaj potrdili le to, da je šlo za nasilno smrt, v zvezi s katero so že v ponedeljek zvečer pridržali eno osebo. Za kakšno kaznivo dejanje gre, za zdaj še ne morejo govoriti.