Dnevnik: Za uboj pri Trbovljah zvišali kazen

Ljubljana, 3. oktobra - Ljubljansko višje sodišče je presodilo, da je Asmir Sulejmanović kriv uboja znanca Branimirja Bajdeta na Ključevici nad Trbovljami ter da je na okrožnem sodišču za to kaznivo dejanje dobil prenizko kazen. Upoštevaje uboj in kaznivo dejanje odvzema motornega vozila so mu določili enotno kazen 16 let in dva meseca zapora, poroča današnji Dnevnik.